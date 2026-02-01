POLÍTICA
“Timão campeão”: Lula parabeniza vitória do Corinthians na Supercopa
Time venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, 1º
Por Victoria Isabel
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, neste domingo, 1º, a vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 0 na Supercopa. Torcedor declarado do clube paulista, Lula usou as redes sociais para parabenizar o time.
Na publicação, o presidente destacou a atuação da equipe e a força da torcida corintiana. “Timão campeão da Supercopa Rei. Garra, união e uma torcida que nunca desiste. Vai, Corinthians! Parabéns!”, escreveu.
No X (ex-Twitter), Lula afirmou que o final de semana “foi de emoção para a nação corintiana” e parabenizou tanto a seleção masculina quanto a feminina do Corinthians, que também jogou neste domingo, mas acabou derrotada pelo Arsena
A final foi disputada na Arena BRB/Mané Garrincha, em Brasília. Com o resultado, o Corinthians conquistou o título ao superar o Flamengo, com gols de Gabriel Paulista, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Yuri Alberto, no último lance do jogo.
