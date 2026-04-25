CRISE NA DIREITA?
'Toupeira cega': Nikolas Ferreira rompe com filho de Bolsonaro
Deputado federal Nikolas Ferreira bateu boca com mais um integrante da família Bolsonaro através das redes sociais
Em mais um capítulo de embates com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) soltou o verbo contra o "filho 04" do ex-mandatário, o vereador de Balneário Camboriú/SC, Jair Renan Bolsonaro (PL).
Em postagem nas redes sociais, na sexta-feira, 24, o parlamentar mineiro afirmou que, se a capacidade cognitiva de Jair Renan e a de outro influenciador de direita que o critica fossem somadas, ainda assim não alcançariam a de uma "toupeira cega".
Como tudo começou
A briga começou após um comentário de um perfil de direita que costuma criticar Nikolas pela falta de engajamento na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — a suposta falta de participação já foi motivo do desentendimento anterior entre a família Bolsonaro e o deputado mineiro.
O perfil que desencadeou a nova briga é seguido pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL) e ironizou o deputado por trocar a camiseta preta que ficou famosa em seus vídeos de denúncias contra o governo Lula (PT) por uma branca para fazer a divulgação de entregas para a população de Minas Gerais.
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"Traição"
"Se trocou a camiseta preta pela branca é pq sentiu [a crítica]", escreveu, para após criticar o vídeo por mostrar obras ligadas ao governador Mateus Simões (PSD), que faz campanha para o ex-governador Romeu Zema (Novo) para a Presidência.
"Acho que loucura foi praticamente confessar no vídeo que está trocando emenda parlamentar para apoiar o Mateus Simões do PSD do Kassab para eleger seus 9 candidatos a deputado em MG, traindo mais uma vez o próprio partido e o Flávio", afirmou.
Internação
Nikolas respondeu dizendo que iria "mandar emenda também pra internar vocês num hospício" e foi rebatido por Jair Renan, que usou um antigo meme da internet com o narrador Galvão Bueno para ironizar o deputado federal por ter sentido a crítica.
O deputado então atacou o filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro e outro perfil de direita que costuma criticá-lo. Tirou um print da conversa e postou: "se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega".
Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026
Flávio Bolsonaro reage à briga de Eduardo e Nikolas: “Angustiante”
No início deste mês, horas após uma troca de farpas entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu a união da direita brasileira.
Em publicação nas redes sociais, ele também classificou como “angustiante” a briga entre aliados.
“É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando, enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui. Ele está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor e todo mundo sai perdendo”, disse Flávio.
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