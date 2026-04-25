'Toupeira cega': Nikolas Ferreira rompe com filho de Bolsonaro

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Em mais um capítulo de embates com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) soltou o verbo contra o "filho 04" do ex-mandatário, o vereador de Balneário Camboriú/SC, Jair Renan Bolsonaro (PL).

Em postagem nas redes sociais, na sexta-feira, 24, o parlamentar mineiro afirmou que, se a capacidade cognitiva de Jair Renan e a de outro influenciador de direita que o critica fossem somadas, ainda assim não alcançariam a de uma "toupeira cega".

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Como tudo começou

A briga começou após um comentário de um perfil de direita que costuma criticar Nikolas pela falta de engajamento na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — a suposta falta de participação já foi motivo do desentendimento anterior entre a família Bolsonaro e o deputado mineiro.

O perfil que desencadeou a nova briga é seguido pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL) e ironizou o deputado por trocar a camiseta preta que ficou famosa em seus vídeos de denúncias contra o governo Lula (PT) por uma branca para fazer a divulgação de entregas para a população de Minas Gerais.

"Traição"

"Se trocou a camiseta preta pela branca é pq sentiu [a crítica]", escreveu, para após criticar o vídeo por mostrar obras ligadas ao governador Mateus Simões (PSD), que faz campanha para o ex-governador Romeu Zema (Novo) para a Presidência.

"Acho que loucura foi praticamente confessar no vídeo que está trocando emenda parlamentar para apoiar o Mateus Simões do PSD do Kassab para eleger seus 9 candidatos a deputado em MG, traindo mais uma vez o próprio partido e o Flávio", afirmou.

Vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro | Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Internação

Nikolas respondeu dizendo que iria "mandar emenda também pra internar vocês num hospício" e foi rebatido por Jair Renan, que usou um antigo meme da internet com o narrador Galvão Bueno para ironizar o deputado federal por ter sentido a crítica.

O deputado então atacou o filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro e outro perfil de direita que costuma criticá-lo. Tirou um print da conversa e postou: "se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega".

Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026

Flávio Bolsonaro reage à briga de Eduardo e Nikolas: “Angustiante”

No início deste mês, horas após uma troca de farpas entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu a união da direita brasileira.

Em publicação nas redes sociais, ele também classificou como “angustiante” a briga entre aliados.

“É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando, enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui. Ele está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor e todo mundo sai perdendo”, disse Flávio.