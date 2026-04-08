Nikolas Ferreira perde homenagem na Bahia após racha na direita

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Deputado Nikolas Ferreira (PL) entrou em rota de colisão com Eduardo Bolsonaro - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) retirou o projeto que previa a concessão da Comenda 2 de Julho, mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao deputado federal Nikolas Ferreira (MG).

A solicitação que dá fim a tramitação da proposta de resolução consta no Diário Oficial do Legislativo (DOL), com o aval da presidente Ivana Bastos (PSD), desta quarta-feira, 8, no entanto, foi protocolado na última segunda, 6.

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Deputados Nikolas Ferreira e Leandro de Jesus, ambos do PL | Foto: Divulgação

Um dos motivos que esfriou a homenagem do parlamentar ao mineiro leva em conta os atritos de Ferreira com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente.

Isso porque Leandro de Jesus possui uma proximidade com o herdeiro de Bolsonaro, o que resultou no apoio para sua pré-campanha à Câmara dos Deputados.

O que diz o deputado?

Ao portal A TARDE, o deputado Leandro de Jesus explicou o motivo de ter retirado a proposta e aponta duas motivações, sendo uma delas, a polêmica sobre o projeto bolsonarista.

“Na verdade, são duas motivações muito simples. A aprovação de uma comenda na Alba, quando é entendida pela Mesa como uma questão polêmica, costuma ter grande dificuldade de avançar. Sou amigo pessoal do Eduardo, sem sombra de dúvidas. E nesse aspecto, não apenas pela amizade, mas por tudo que tem acontecido, eu estou 100% ao lado dele", disse o político.

Entenda a briga envolvendo Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira

A recente troca de farpas entre Eduardo Bolsonaro (SP) e Nikolas Ferreira, ocorrida no início deste mês, expôs um racha significativo na base aliada do Partido Liberal (PL) às vésperas das eleições presidenciais.

O desentendimento começou nas redes sociais e escalou para acusações diretas de traição e falta de lealdade.

Deputado Nikolas Ferreira (MG) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) | Foto: Reprodução | Facebook

O estopim

O conflito ganhou força no sábado, 4, quando Nikolas Ferreira reagiu com um "kkk" a uma postagem de terceiros que ironizava críticas feitas por Eduardo Bolsonaro.

Eduardo interpretou a risada como um desrespeito pessoal e familiar, respondendo com um texto longo e incisivo:

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo... Os holofotes e a fama te fizeram mal."

Disputa pela presidência

O pano de fundo da briga é a estratégia para as eleições de 2026. Eduardo acusa Nikolas das seguintes coisas:

Falta de apoio a Flávio Bolsonaro: Eduardo afirma que Nikolas não está engajado na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Eduardo afirma que Nikolas não está engajado na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Divulgação de perfis críticos: Nikolas teria compartilhado conteúdos de perfis que Eduardo considera "falsos direitistas" ou que atacam a família Bolsonaro.

O que é a Comenda 2 de Julho?

A Comenda 2 de Julho é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Ela leva esse nome em homenagem à data da Independência do Brasil na Bahia, que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do território brasileiro, um marco histórico de resistência e liberdade para o povo baiano.

Quem pode receber?

A comenda é destinada a pessoas (brasileiras ou estrangeiras) que tenham prestado serviços relevantes ao estado da Bahia ou ao Brasil. Geralmente, é entregue a:

Políticos e gestores públicos;

Líderes religiosos;

Artistas e intelectuais;

Personalidades que se destacaram por ações sociais ou de defesa da democracia.

Como funciona o processo?

Para que alguém receba a medalha, um deputado estadual deve apresentar um Projeto de Resolução. Esse projeto precisa ser aprovado pela maioria dos parlamentares na Assembleia.