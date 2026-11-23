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A desembargadora Maria de Lourdes Linhares foi uma das homenageadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) nesta segunda-feira, 23, durante a inauguração do novo plenário da corte.

A solenidade em comemoração aos 85 anos da Justiça do Trabalho na Bahia contou com descerramento de placa para os homenageados, que vão compor a Galeria dos Ministros Baianos, dedicada aos magistrados da Bahia que integraram o Tribunal Superior do Trabalho.

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Desembargadora Maria de Lourdes Linhares, de vestido vinho, foi uma das homenageadas - Foto: Secom/TRT

Foram homenageados João de Lima Teixeira, Carlos Coqueijo Torreão da Costa, Hylo Bezerra Gurgel, Horácio Raymundo da Senna Pires, Cláudio Mascarenhas Brandão, Alberto Bastos Balazeiro e Margareth Rodrigues Costa.



Além da magistrada, a solenidade contou com a presença da presidente do TRT-BA, desembargadora Ivana Magaldi, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, além de magistrados, servidores e representantes de instituições públicas.

Nova estrutura

A entrega do plenário complementa a estrutura do Fórum Trabalhista 2 de Julho, que concentra as 39 Varas do Trabalho de Salvador, os gabinetes dos desembargadores e as unidades administrativas do TRT-BA.

O complexo é formado por duas torres e reúne serviços que anteriormente funcionavam em três imóveis distintos da capital baiana.

