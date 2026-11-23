O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) inaugurou o novo plenário de sua sede, no bairro de Narandiba, em Salvador, durante a solenidade em comemoração aos 85 anos da Justiça do Trabalho na Bahia. A cerimônia realizada nesta segunda-feira, 23, também foi marcada por homenagens a antigos dirigentes da instituição, com placas em seus nomes, dentre eles a desembargadora Maria de Lourdes Linhares, além da entrega de um prêmio nacional ao Regional baiano pelo desempenho na execução trabalhista.

O portal A TARDE acompanhou a solenidade, que contou com a presença da presidente do TRT-BA, desembargadora Ivana Magaldi, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, além de magistrados, servidores e representantes de instituições públicas.

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Emocionada, Ivana Magaldi destacou que a inauguração do Auditório Ministro Hylo Gurgel representa a conclusão de uma etapa importante da instalação do Tribunal em sua nova sede, inaugurada em outubro de 2025.

“É com o coração transbordando de alegria e orgulho institucional que tenho a honra de inaugurar as novas instalações do plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região — Auditório Ministro Hylo Gurgel”, declarou.

Local para as decisões importantes

A presidente ressaltou que o espaço permitirá a realização de sessões do Tribunal Pleno, responsável por deliberações colegiadas da Corte.

“Desde hoje, o nosso Tribunal passa a dispor do cenário que lhe faltava para se consolidar por completo em sua nova sede, o espaço projetado para acolher sessões do Tribunal Pleno”, afirmou.

Durante o discurso, Ivana também fez referência à responsabilidade dos magistrados e à importância das decisões tomadas pela Justiça do Trabalho.

“Que este plenário seja, por muitas gerações, um lugar de diálogos de sabedoria e de justiça, que as decisões aqui tomadas sejam sempre inspiradas pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho”, disse.

Importância da Justiça do Trabalho

Durante a solenidade, o presidente do TST destacou a importância da inauguração do plenário para a consolidação da sede do TRT-BA e defendeu o papel da Justiça do Trabalho na promoção da justiça social e na proteção dos trabalhadores.

Para o ministro, a entrega do novo espaço representa mais do que uma melhoria na infraestrutura do Judiciário, pois também simboliza a trajetória dos magistrados e servidores que contribuíram para a construção da sede.

“Não se trata apenas de uma obra de engenho, se trata de um local que vai revelar o pertencimento, a importância desse tribunal no país. O plenário é a essência do coração de uma comunidade judicial”, afirmou.

Luiz Philippe ressaltou que o plenário concentra algumas das principais decisões relacionadas às relações de trabalho no estado. Em outro momento do pronunciamento, o presidente do TST abordou os desafios enfrentados pela Justiça do Trabalho, especialmente na defesa dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade.

“É aqui que as decisões mais importantes desse estado da federação são tomadas na área trabalhista. [...] Essa Justiça que eu presido hoje [...] me possibilitou, num momento muito delicado da nossa instituição, fazer a defesa veemente da importância da Justiça do Trabalho na vida dos brasileiros, dos brasileiros mais vulneráveis e dos trabalhadores”, declarou.

Presidente do TST defendeu papel social da corte trabalhista - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Ao defender a função social da instituição, Luiz Philippe destacou a relação entre a garantia dos direitos trabalhistas e a construção de uma sociedade mais equilibrada.

“Nós estamos assistindo no mundo hoje uma reivindicação forte por justiça social. [...] A partir dela é que nós podemos falar de paz social”, disse, fazendo referência aos princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O fim essencial da Justiça do Trabalho é exatamente a conciliação entre o capital e o trabalho humano, o social e o econômico Luiz Philippe Vieira de Mello Filho - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Novo plenário tem capacidade para mais de 300 pessoas

O Auditório Ministro Hylo Gurgel conta com 324 assentos, além de oito lugares destinados a pessoas com deficiência. Segundo o Tribunal, a construção observou as normas de acessibilidade.

A área central, destinada às sessões colegiadas, dispõe de mesas e equipamentos para os desembargadores, além de sistema multimídia, telas de projeção e iluminação cênica.

A entrega do plenário complementa a estrutura do Fórum Trabalhista 2 de Julho, que concentra as 39 Varas do Trabalho de Salvador, os gabinetes dos desembargadores e as unidades administrativas do TRT-BA.

O complexo é formado por duas torres e reúne serviços que anteriormente funcionavam em três imóveis distintos da capital baiana.

Durante a cerimônia, Ivana Magaldi reconheceu a contribuição de ex-presidentes da Corte para a implantação da sede própria, entre eles Ana Lúcia Bezerra Silva, Maria de Lourdes Linhares, Débora Machado, Dalila Andrade, Paulino César Martins Ribeiro Couto e Jéferson Muricy.

A desembargadora também agradeceu ao presidente do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, pela destinação de recursos para a construção do plenário.

Bahia conquista primeiro lugar em prêmio nacional

Outro destaque da solenidade foi a entrega dos certificados do Prêmio Efetividade da Execução Trabalhista 2026, iniciativa que reconhece boas práticas e resultados alcançados pelos tribunais na fase de execução dos processos.

O TRT da Bahia conquistou o primeiro lugar na premiação, seguido pelos tribunais do Paraná e de Goiás, que ficaram, respectivamente, na segunda e terceira posições. A entrega foi realizada pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, presidente da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET).

Durante seu pronunciamento, Ivana Magaldi apresentou resultados de um esforço concentrado da Justiça do Trabalho baiana, que movimentou R$ 654 milhões. Segundo a presidente, a iniciativa registrou 5.772 audiências, 1.222 acordos homologados e 1.151 processos de execução extintos, além da expedição e liquidação de milhares de alvarás.

Para a desembargadora, os números reafirmam a posição da Bahia como referência nacional em conciliação e celeridade na fase de execução trabalhista.

A execução corresponde à etapa do processo em que se busca assegurar o cumprimento de uma decisão judicial ou de um acordo, incluindo o pagamento de valores reconhecidos pela Justiça.

TRT-BA recebeu o primeiro lugar no Prêmio Efetividade da Execução Trabalhista 2026 - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Magistrados baianos são homenageados

A programação também incluiu a inauguração da Galeria dos Ministros Baianos, dedicada aos magistrados da Bahia que integraram o Tribunal Superior do Trabalho.

Foram homenageados João de Lima Teixeira, Carlos Coqueijo Torreão da Costa, Hylo Bezerra Gurgel, Horácio Raymundo da Senna Pires, Cláudio Mascarenhas Brandão, Alberto Bastos Balazeiro e Margareth Rodrigues Costa.

Entre os homenageados presentes, o ministro Horácio Raymundo da Senna Pires discursou sobre a responsabilidade da magistratura e a necessidade de independência dos integrantes do Poder Judiciário.

“O juiz deve ser independente em face de si mesmo, vencendo preconceitos, preferências, prevenções, pressões interiores, em face dos detentores do poder político ou econômico, não se intimidando ante seus pedidos, não se atemorizando ante as suas ameaças”, afirmou, ao citar o jurista Luiz de Pinho Pedreira.

A solenidade contou ainda com o descerramento de placas em homenagem aos desembargadores que participaram da construção da nova sede e aos atuais integrantes do Tribunal Pleno.

Ex-presidentes Ana Lúcia Bezerra Silva, Maria de Lourdes Linhares, Débora Machado, Dalila Andrade, Paulino César Martins Ribeiro Couto e Jeferson Muricy foram homenageados - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Justiça do Trabalho na Bahia completa 85 anos

A cerimônia marcou as comemorações dos 85 anos da instalação da Justiça do Trabalho na Bahia, ocorrida em 20 de maio de 1941, quando a instituição começou a funcionar como Conselho Regional do Trabalho, na Rua da Argentina, no bairro do Comércio.

Na década de 1950, a sede foi transferida para o Edifício Octacílio Gualberto, na Praça da Sé. Em 1971, a instituição passou a ocupar um imóvel no bairro de Nazaré, conhecido como Casa Branca.

Vinte anos depois, em dezembro de 1991, foi inaugurado o Edifício Ministro Carlos Coqueijo Costa, também em Nazaré, destinado à administração e à segunda instância.

Em 2005, as 39 Varas do Trabalho da capital foram concentradas no Fórum do Comércio, onde permaneceram até a transferência para o Fórum Trabalhista 2 de Julho, em Narandiba, em junho de 2025.

A nova sede foi oficialmente inaugurada em 30 de outubro do mesmo ano, reunindo a estrutura administrativa e jurisdicional do Tribunal.

Durante a solenidade desta segunda-feira, foi exibido um vídeo institucional que apresentou a trajetória do TRT-BA desde sua primeira sede, no Comércio, até a instalação em Narandiba, incluindo relatos sobre a história dos servidores da Corte.

Também participaram da cerimônia: