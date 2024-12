União Brasil teme influência de Bolsonaro contra Caiado no TSE

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado - Foto: Marcelo Carmago | Agência Brasil

Aposta do União Brasil para as eleições de 2026, lideranças do partido temem que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa influenciar de forma negativa o julgamento da inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Isso porque os caciques do União acreditam que o caso deve tramitar na Corte Eleitoral durante o mandato de um dos indicados pelo ex-mandatários, Nunes Marques e André Mendonça.

Nunes Marques assumirá o comando do TSE em junho de 2026. Portanto, presidirá a Corte Eleitoral durante as eleições de 2026. Já Mendonça, hoje suplente na Corte, será o vice-presidente do tribunal.

O gestor estadual se tornou inelegível por oito anos pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, da 1ª Zona Eleitoral de Goiânia, em decisão divulgada na última quarta-feira, 11. A medida ainda cabe recurso.

Deste modo, Caiado já anunciou que recorrerá da decisão, de acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do Portal Metrópoles, e aposta que sairá vitorioso na queda de braço com a Justiça.