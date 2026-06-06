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POLÍTICA

Uso de Mounjaro força STF a atualizar sistema de reconhecimento facial; entenda

Fisionomia de frequentadores da Corte muda com uso de caneta

Cássio Moreira
Por
Canetas emagrecedoras provocam mudanças no reconhecimento facial
Canetas emagrecedoras provocam mudanças no reconhecimento facial - Foto: Caroline Morais | Ministério da Saúde

O uso do Mounjaro, caneta emagrecedora que virou 'febre' no Brasil nos últimos meses, provocou o Supremo Tribunal Federal (STF) a tomar uma decisão com relação ao sistema de reconhecimento facial da Corte.

Segundo informações de Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, a mudança de fisionomia dos frequentadores da Corte fez com que o sistema apresentasse falhas na hora de reconhecer os rostos.

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Algumas pessoas chegaram a ser barradas na entrada, mesmo cadastradas, por conta do problema.

Solução do problema

Ainda de acordo com a coluna, funcionários do STF afirmaram que foi necessário realizar uma 'força-tarefa' para atualizar os cadastros faciais daqueles que não estavam mais sendo reconhecidos pelo sistema de entrada do prédio.

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Mounjaro STF

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