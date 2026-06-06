POLÍTICA
Uso de Mounjaro força STF a atualizar sistema de reconhecimento facial; entenda
Fisionomia de frequentadores da Corte muda com uso de caneta
O uso do Mounjaro, caneta emagrecedora que virou 'febre' no Brasil nos últimos meses, provocou o Supremo Tribunal Federal (STF) a tomar uma decisão com relação ao sistema de reconhecimento facial da Corte.
Segundo informações de Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, a mudança de fisionomia dos frequentadores da Corte fez com que o sistema apresentasse falhas na hora de reconhecer os rostos.
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Algumas pessoas chegaram a ser barradas na entrada, mesmo cadastradas, por conta do problema.
Solução do problema
Ainda de acordo com a coluna, funcionários do STF afirmaram que foi necessário realizar uma 'força-tarefa' para atualizar os cadastros faciais daqueles que não estavam mais sendo reconhecidos pelo sistema de entrada do prédio.