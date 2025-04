"Vai ter muita gente", diz Malafaia sobre adesão a ato bolsonarista

Bolsonaro e Malafaia juntos durante ato no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará às ruas no próximo domingo, 6, para pedir anistia aos presos do 8 de janeiro. Desta vez, o ato acontece na Avenida Paulista, em São Paulo.

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-mandatário, é um dos nomes que participará da ação. O líder religioso, que é organizador do evento, brincou ao ser questionado sobre a expectativa de público.

“Eu até brinco com o pessoal que quem tem onisciência é Deus, não eu. Eu sei que vai ter muita gente. Agora, número, não sei”, disse.

Bolsonaro e seus aliados esperam superar o número de manifestantes que estiveram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no primeiro ato. Na ocasião, 18.300 pessoas ocuparam a orla carioca, de acordo com o levantamento do Monitor do Debate Político, do Cebrap.

O político, contudo, esperava que a mobilização reunisse 500.000 apoiadores.