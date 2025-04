Ivoneide vê dificuldade em aprovação de anistia: “Não está em pauta”

Deputada Ivoneide Caetano availia que projeto de lei de anistia terá dificuldades de passar na Câmara - Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

Grande aposta dos bolsonaristas no Congresso Nacional, a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro de 2023, tem poucas chances de ser votada na Câmara dos Deputados. Essa é a avaliação que a deputada federal Ivoneide Caetano (PT) deu para a imprensa presente na inauguração da indústria química, Unipar, em Camaçari, na manhã desta quinta-feira, 3.

"A anistia não está na pauta, porque não é possível um negócio desse, o que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Não é a esquerda que fala, é o povo brasileiro que viu isso ao vivo na televisão, não foram velhinhas com a bíblia na mão, não é verdade, e essas pessoas precisam pagar suas culpas", disse a deputada.

"O ex-presidente arquitetou o assassinato do presidente da República, do vice-presidente, do ministro do STF. São acusações gravíssimas, e eles precisam provar a inocência deles, se é o caso, ou então, se não for inocente, vão ser condenados. Então não tem como eles falarem de anistia se não houve nem uma condenação ainda", concluiu Ivoneide.

Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pressionam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar o projeto de lei sobre a anistia, que ainda não foi apresentado na Casa. A proposta deles é que quando a proposta for apresentada, ela seja submetida a uma comissão especial.