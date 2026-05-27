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VITÓRIA FOLGADA

Veja como baianos votaram na comissão que aprovou texto do fim da 6x1

Projeto foi encaminhado para análise no plenário

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Texto de Leo Prates sobre o fim da escala 6x1 foi aprovado por ampla maioria na comissão especial.
Texto de Leo Prates sobre o fim da escala 6x1 foi aprovado por ampla maioria na comissão especial. - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Os três baianos membros da comissão especial da Câmara dos Deputados votaram a favor do texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PE) pelo fim da escala 6x1, nesta quarta-feira, 27.

O parecer do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi aprovado por 34 votos favoráveis a 4 contrários. Após a aprovação, a comissão rejeitou os destaques propostos no texto pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Depois de passar na comissão, o projeto deve ser encaminhado para votação no plenário da Casa ainda hoje.

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Os três membros da bancada baiana no colegiado são:

  • Leo Prates (Republicanos)
  • Lídice da Mata (PSB)
  • José Rocha (União Brasil)

O texto aprovado estabelece uma transição de 14 meses para a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O projeto propõe que a redução nas horas seja feita de forma gradual, com 2 horas sendo reduzidas a cada período.

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O primeiro corte é previsto para 60 dias depois da promulgação da PEC e o restante em 12 meses após o início da medida — totalizando uma transição de 14 meses.

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Tags

Bancada baiana Câmara dos Deputados escala 6x1 leo prates

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