INUSITADO
Vereador de Salvador inova e propõe homenagem ao Ano Novo e Natal
Edital justificou que as datas têm grande relevância cultural e social
Por Anderson Ramos
Na reta final de 2025, o vereador Kel Torres (Republicanos) decidiu inovar. O edil protocolou uma moção de aplausos pela celebração do Ano Novo, comemorado em 1º de janeiro.
Na justificativa da proposta, Kel diz que a data “marca o início de um novo ciclo e simboliza renovação, esperança e o desejo coletivo por dias melhores” e também que “é um momento em que famílias e comunidades se reúnem para agradecer pelo ano que termina e fortalecer a fé e a expectativa por novas conquistas”.
Leia Também:
Ele ainda argumenta que em Salvador, a data tem grande relevância cultural e social, atraindo turistas, movimentando a economia local e valorizando a cidade.
“O Réveillon se consolidou como um dos principais eventos do calendário soteropolitano, reforçando a imagem de Salvador como uma capital alegre, acolhedora e espiritualmente marcante. Valorizar essa data é reconhecer seu impacto no desenvolvimento econômico e cultural, assim como sua importância para a promoção da paz, da convivência harmoniosa e do espírito de renovação que inspira toda a população”, argumentou.
Homenagem ao Natal
Kel Torres também faz a mesma proposta para homenagear o Natal. Ele destaca que a data do nascimento de Jesus Cristo merece reconhecimento da Câmara Municipal de Salvador porque representa o amor, a esperança e a renovação espiritual da humanidade.
“Neste dia, prestamos homenagem a todas as igrejas, comunidades e famílias que mantêm viva a tradição natalina, propagando a paz e a bondade em um mundo que tanto necessita de luz e esperança. Reconhecer o Natal é celebrar a vinda de Cristo ao mundo e renovar o compromisso com os valores que inspiram a justiça, a caridade e o amor ao próximo”.
O que é moção de aplauso
A moção de aplauso na Câmara de Salvador é uma proposição formal feita por um vereador para homenagear e reconhecer publicamente pessoas, entidades ou instituições que prestaram serviços relevantes ou realizaram feitos notáveis em benefício da comunidade soteropolitana.
Também é prática comum no Legislativo utilizar a moção para reconhecer datas especiais, feriados e aniversários de instituições.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes