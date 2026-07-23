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VÍDEO

Vereador faz revelação sobre deepweb em podcast e viraliza

Declaração foi feita durante participação de Eduardo Moura (Novo) em podcast

Redação
Por Redação
Vereador do Recife, Eduardo Moura
Vereador do Recife, Eduardo Moura - Foto: Reprodução/Instagram @edaurdomouratv

O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), fez uma revelação bombástica, nas redes sociais, durante a participação dele em um podcast, na quarta-feira, 22. A declaração do edil pernambucano gerou reações as mais diversas nas redes sociais.

Na ocasião, ao participar de um debate com o pré-candidato a deputado federal por Pernambuco, Jones Manoel, Eduardo Moura, que é pré-candidato a deputado estadual, se exaltou ao confirmar que tinha, no seu próprio telefone, vídeos de bebês sendo estuprados.

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A fala ocorreu enquanto ele criticava os defensores da prática ilegal. "Eu odeio estuprador de mulher. Eu não defendo grupo terrorista que estupra bebê. Eu ia trazer um vídeo aqui de um bebê sendo estuprado, porque isso tem na deep web", revelou.

Em resposta, Jones Manoel afirmou que Eduardo Moura teria confessado um crime e que ele deveria ser investigado pela Polícia Federal.

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Tags

Deep Web Eduardo Moura internet Recife redes sociais

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