TURILÂNDIA
Vereador preso assume prefeitura de Maranhão após queda de prefeito
Vereador assume cargo depois de prisão de prefeito por corrupção
Por Gabriela Araújo
O presidente da Câmara Municipal de Turilândia, vereador José Luís Araújo Diniz, conhecido como Pelego (União Brasil), que está preso domiciliarmente, assumiu, de forma interina, a prefeitura da cidade, localizada no município do Maranhão.
A posse de Pelego, que é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para o novo cargo ocorre após a Justiça determinar o afastamento do prefeito Paulo Curió (União) e da vice-prefeita Tânya Mendes (PRD).
O político assumiu o cargo na última sexta-feira, 26, após a oficialização no Diário Oficial. Com a saída de Pelego, a Câmara passou a ser comandada pela vice-presidente, vereadora Inailce Nogueira Lopes, que também cumpre prisão domiciliar.
Esquema milionário e prisão domiciliar: entenda situação de vereadores
O agora prefeito interino, Pelego, é um dos investigados na Operação Tântalo II por desvio de mais de R$ 56 milhões dos cofres públicos de áreas como Saúde e Assistência Social.
O Ministério Público, segundo informações do jornal O Globo, afirma que a organização criminosa se instalou no poder de Turilândia, resultando na prisão do prefeito Paulo Curió que se entregou às autoridades e foi preso, assim como a sua vice.
Além deles, empresários, servidores, dez vereadores e um ex-vereador são suspeitos de participar do esquema. Além de indícios de organização criminosa, há também suspeitas dos seguintes crimes
- fraude à licitação;
- corrupção ativa e passiva;
- peculato;
- lavagem de dinheiro, entre 2021 e 2025.
Sessões na Câmara de Vereadores
Pelego e outros vereadores que cumprem prisão domiciliar foram autorizados pela Justiça a só saírem de casa para participar de sessões na Câmara previamente marcadas.
