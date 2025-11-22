Vereadora Isabela Sousa assume presidência do Cidadania na Bahia

Vereadora Isabela Sousa, presidente do Cidadania na Bahia - Foto: Divulgação | Assessoria

A vereadora de Salvador, Isabela Sousa, foi eleita neste sábado, 22, para assumir a presidência do Cidadania na Bahia. A manutenção do posto da edil dentro da sigla foi conquistado durante congresso estadual do partido, que ocorre virtualmente.

Nesse sentido, a vereadora permanece à frente da legenda no estado até 2029. A condecoração contou com as bênçãos do presidente nacional do partido, Comte Bittencourt, além de 60 lideranças de 32 municípios.

"Ser reconduzida a mais quatro anos à frente do Cidadania Bahia é uma honra imensa. Agradeço a cada dirigente, a cada militante e a cada cidade que acreditou no nosso trabalho. Construímos um partido vivo, presente nos territórios e comprometido com a democracia e com as pessoas. Agora seguimos avançando, ampliando nossa presença na Bahia e fortalecendo novas lideranças que continuarão transformando seus municípios", disse ela.

Com a eleição, Isabela assume a missão de liderar o partido rumo às eleições de 2026, ampliando alianças, fortalecendo bases e mantendo o Cidadania como uma voz ativa e crescente no cenário político baiano.

A dirigente estava à frente do partido como presidente de uma comissão provisória. Agora, com a eleição, Isabela celebra uma gestão marcada pela reestruturação organizacional da sigla, pela implantação de diretórios municipais em diversas cidades da Bahia, pela abertura de novos espaços para a juventude, mulheres e diversidade.

Nos últimos meses, sua atuação foi responsável por conduzir uma agenda estadual robusta, marcada pela realização de congressos municipais em cidades como Feira de Santana, Juazeiro, Jacobina, Teixeira de Freitas, Iaçu, Vitória da Conquista, Una, Mata de São João, entre outras. O resultado é um partido mais capilarizado, organizado e presente nos territórios.

Nesse sentido, o presidente Comte destacou a alegria em participar do evento, e parabenizou Isabela pelo trabalho feito na Bahia.