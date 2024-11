Vereadora propõe criação de período noturno em creches de Salvador

Creche de Salvador podem passar a funcionar no período noturno - Foto: Max Haack | Agecom

Uma antiga reivindicação de mães e pais soteropolitanos pode ganhar destaque no debate político. A vereadora Débora Santana (PDT) protocolou um Projeto de Indicação para a criação de um programa que estabeleça o funcionamento de creches no período noturno em Salvador.

A edil propõe que as creches funcionem no horário entre às 18h e 8h da manhã do dia seguinte e que as vagas sejam destinadas para crianças com idades entre dois e 12 anos.

O Projeto de Indicação tem uma importante ressalva: caso aprovada, servirá apenas para os filhos de profissionais de saúde que trabalham na capital baiana, com preferência quem presta serviço nas áreas de enfermagem e técnicos de enfermagem.

A proposta ainda prevê que sejam utilizados os espaços de educação infantil já existentes do município, sem a necessidade de construção de novas escolas.

O projeto seguirá para análise da Câmara Municipal de Salvador e caso aprovado pelos vereadores, seguirá para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).