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LDO 2027

Vereadores de Salvador aprovam orçamento bilionário para a capital

Na mesma sessão, também foi aprovada a retomada do Conselho da Mulher

Leo Almeida e Gabriela Araújo
Por Leo Almeida e Gabriela Araújo
| Atualizada em
Última sessão legislativa da Câmara
Última sessão legislativa da Câmara - Foto: Antonio Queirós | CMS

Os vereadores de Salvador aprovaram, na tarde desta quarta-feira, 17, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta define que a capital baiana terá uma receita total estimada em R$ 15 bilhões para o próximo ano.

A votação contou com o apoio da maioria dos parlamentares no plenário, registrando apenas o voto contrário do vereador Hamilton Assis (PSOL). O texto agora segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

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Para onde vão os R$ 3 bilhões em investimentos?

Do orçamento total de R$ 15 bilhões, a prefeitura estima que pelo menos R$ 3 bilhões serão usados diretamente em melhorias para a cidade. De acordo com o projeto, o dinheiro será distribuído entre:

  • Obras estruturais e manutenção da infraestrutura urbana;
  • Aquisição de novos equipamentos públicos;
  • Ampliação e melhoria dos serviços voltados para a população;
  • Projetos de mobilidade e programas sociais previstos no plano do governo.

Além disso, a equipe econômica do município prevê uma alta de 5,2% nas receitas correntes e de 6,3% na arrecadação de impostos locais, o que deve aumentar a capacidade da cidade de financiar novos projetos.

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O que é a LDO?

A LDO estabelece as metas principais da administração municipal e serve como base para criar, mais tarde, a Lei Orçamentária Anual (LOA) — o documento definitivo que detalha exatamente onde cada centavo do dinheiro público será aplicado ao longo de 2027.

Outros projetos aprovados

A última sessão legislativa antes do recesso parlamentar também contou com a aprovação do projeto de lei que reformula as regras de funcionamento do Conselho Municipal da Mulher (CMM), órgão que atualmente passa por processo de reativação.

Na prática, a proposta funcionará da seguinte forma:

  • atualiza a legislação que criou o conselho em 1985;
  • propõe políticas públicas voltadas às mulheres da capital baiana;
  • redefine a composição do órgão;
  • e estabelece novas regras para escolha das representantes e funcionamento interno.

Uma das principais mudanças previstas no texto é a vinculação direta do conselho à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), comandada pela secretária Fernanda Lordelo.

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orçamento Salvador

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