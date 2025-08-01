Menu
FIM DO RECESSO

Vereadores de Salvador retomam trabalhos na próxima segunda

Debates sobre o PDDU deverão ser intensificados no segundo semestre

Por Redação

01/08/2025 - 8:47 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:31
Plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS)
Plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS)

Após o recesso parlamentar de meio de ano, os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Salvador serão reabertos na próxima segunda-feira, 4, no Plenário Cosme de Farias, às 14h30.

A 44ª sessão ordinária da 20ª Legislatura será conduzida pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), que apresentará os temas prioritários para avaliação neste segundo semestre.

Projetos de lei e iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar da população estão na pauta. “Com o retorno dos trabalhos legislativos, estaremos atentos às proposições parlamentares de todos os vereadores e do Poder Executivo. É fundamental neste retorno às deliberações das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Pois, a partir destes trabalhos, serão pautadas as matérias que irão ao plenário”, afirmou.

PDDU

Com relação ao PDDU, segundo Muniz, após o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o tema (instituição contratada pela Prefeitura) e o envio da matéria ao Poder Legislativo, “o trâmite do projeto de lei na Câmara de Salvador terá a participação popular e do setor produtivo.

Serão vinte audiências públicas, dez em cada Prefeitura-Bairro e dez em locais indicados pelos vereadores. E teremos emendas”.

A sessão ordinária da próxima segunda reunirá os vereadores que, mesmo durante o recesso, mantiveram atividades, como sessões especiais, expediente nos gabinetes e ações em diversas áreas da cidade, com a escuta da população.

x