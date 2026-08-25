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INADIMPLÊNCIA

Vice-prefeito de Porto Seguro é citado em processo por dívida com IPTU

Paulinho Toa Toa, vai responder a ação em audiência telepresencial agendada para 15 de setembro

Rodrigo Tardio
Por
Ausência não justificada vai poder resultar na decretação de revelia
Ausência não justificada vai poder resultar na decretação de revelia - Foto: Cidadão Repórter
Eleições 2026

​O vice-prefeito de Porto Seguro, Paulo Cesar Onishi, conhecido como Paulinho Toa Toa, foi formalmente citado pelo Tribunal de Justiça da Comarca local para responder a um processo relativo ao não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em um condomínio da região.

​A citação judicial convoca as partes rés para uma audiência telepresencial, marcada para o próximo dia 15 de setembro.

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O documento orienta os envolvidos sobre os procedimentos logísticos necessários para o acesso à sala virtual em que vai ocorrer a sessão remota.

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Alerta sobre revelia

​O texto expedido pelo Judiciário destaca a obrigatoriedade do comparecimento das partes ao ato processual.

A ausência não justificada vai poder resultar na decretação de revelia — dispositivo legal de acordo com o qual as alegações da acusação passam a ser presumidas como verdadeiras perante o juiz.

​O ato de citação assegura a transparência do procedimento e o cumprimento das etapas formais, garantindo que o réu possa exercer o direito de defesa dentro dos prazos definidos pela legislação processual vigente.

Conflito de interesses

​No réveillon de 2024, a drástica diminuição das atrações no centro da cidade motivou denúncias por parte da comunidade. Os questionamentos apontam para uma suposta interferência direta do vice-prefeito Paulinho Toa Toa (União Brasil).

​De acordo com os relatos encaminhados, a limitação da agenda pública teria contado com o respaldo do prefeito Jânio Natal (PL) e visaria a direcionar o fluxo de público para a Orla Norte.

Na ocasião, o vice-prefeito teria arrendado quatro grandes barracas de praia no litoral, levantando hipóteses sobre o favorecimento dos empreendimentos privados e a busca por proveito financeiro pessoal em detrimento da festa popular do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Porto Seguro e aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags

audiência telepresencial citação judicial direito de defesa IPTU porto seguro processo judicial

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