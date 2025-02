BAIXA REPUTAÇÃO? VÍDEO: Bolsonaro é vaiado durante jogo do Vasco: "Uh, vai ser preso" Outra ala de vascaínos pediram para o ex-presidente ir embora do estádio Mané Garrincha Por Redação 06/02/2025 - 20:57 h

Jair Bolsonaro (PL) com camisa do Vasco ao lado do seu filho Flávio (PL-SP) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma salva de vaias por torcedores durante partida entre Vasco e Fluminense no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O liberal, que é vascaíno, estava no jogo ao lado do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Leia Também: Jair Bolsonaro e filho ‘01’ mantêm empresa que pode fabricar arma Jojo Todynho critica Lula e chama Bolsonaro de “meu presidente” Bolsonaro mira 2026 e tenta mudar Lei da Ficha Limpa Ao notar a presença do ex-mandatário, parte da torcida do Vasco entoou a seguinte frase: “uh, vai ser preso, uh vai ser preso” e aplaude quando Bolsonaro sai de vista. Já outra ala grita: “vai embora” para o político. Em contrapartida, também houve quem comemorou a presença de Bolsonaro no equipamento esportivo. Alguns torcedores aplaudiram e acenaram para ele. Veja vídeo Reações O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reagiu às vaias nas redes sociais. Em uma publicação no X (antigo Twitter), ele escreveu: “O carinho da torcida com Bolsonaro”. Já o ex-candidato a prefeito de São Paulo, deputado federal Guilherme Boulos (Psol), disse: “Emocionante ver Bolsonaro e Willy Wonka recebendo o carinho das torcidas do Vasco e do Fluminense no estádio”.

