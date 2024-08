Vídeo: Deputado cospe em homem durante confusão em shopping

Tudo começou quando o rapaz começou a filmar o parlamentar jantando no local - Foto: Mario Agra | Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se envolveu em um bate-boca com um homem no Brasília Shopping, que terminou em cusparada. Tudo começou quando o rapaz começou a filmar o parlamentar jantando no local.

Irritado com a situação, o congressista decidiu cuspir na pessoa que estava gravando o momento, na noite de terça-feira, 7, segundo informações do Poder360. Nas redes sociais,Janones afirmou que o ato foi motivado por uma tentativa de intimidação feita pelo homem, que não teve o nome identificado.

“Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Coloquei os dois vagabundos pra correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado: quebraram a cara”, disse o parlamentar no X.

Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Coloquei os dois vagabundos pra correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado: quebraram a cara. 👍 — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 7, 2024

Ainda nas redes sociais, o congressista postou nesta quarta, 8, a foto do homem que o gravou durante o seu jantar, mas preferiu não identificá-lo. Na foto, o rapaz aparece com a arma na mão.



Esse é o fascista que tentou me intimidar ontem enquanto eu jantava no shopping! Não vou divulgar o @ porque o vagabundo é candidato esse ano!



Cidadão de bem 👍 pic.twitter.com/tthB04OP36 — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 7, 2024

