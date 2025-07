Vídeo: Lula lança plano Safra e alfineta Bolsonaro: "frouxo"

Presidente Lula fala a plateia do agronegócio e condena atitudes do ex-presidente Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula não perdeu a oportunidade de atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de lançamento do plano Safra 2025/2026. Diante de uma plateia de empresários do agronegócio, em grande parte bolsonaristas, questionou doações em dinheiro ao antecessor e questionou o pedido de anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Nunca vou pedir pra vocês fazerem pix pra mim. Nunca. Guardem seu dinheiro para pagar seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem".

Antes dessa declaração, Lula destacou o tratameto dado aos empresarios do agro e fez um desafio. "Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi nesse governo. Duvido que vocês já tiveram", disse o presidente, arrancando alguns aplausos contidos.

Assista abaixo o trecho inciado a 1:05:38 a 1:06:24:

Plano Safra

Com R$ 516,2 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país, o plano Safra apresentado nesta terça, 1º, vai apoiar grandes produtores rurais e cooperativas com R$ 447 bilhões, e produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) com R$ 69,1 bilhões.

O valor é R$ 8 bilhões maior em relação à safra anterior e contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As condições variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado.

O crédito de custeio também poderá ser destinado à produção de sementes e mudas de essências florestais, nativas ou exóticas, e ao reflorestamento, com o objetivo de valorizar iniciativas voltadas à preservação ambiental. Ainda nesse contexto, será permitido o financiamento de culturas de cobertura, que ajudam a preservar o solo entre uma safra e outra.

Do total disponibilizado neste Plano Safra, R$ 414,7 bilhões serão para custeio e comercialização e R$ 101,5 bilhões para investimentos. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 10% ao ano para os produtores do Pronamp e de 14% ao ano para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 8,5% ao ano e 13,5% ao ano, de acordo com o programa.