Vídeos de Lula atingem dobro de visualizações nas redes sociais; veja

Novos materiais, sob aval de Palmeira, tem formatos rápidos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em apenas uma semana à frente da Secretaria de Comunicação (Secom), o ministro Sidônio Palmeira conseguiu dobrar o número de visualizações dos conteúdos do presidente Lula (PT) publicados nas redes sociais.

Os novos materiais, sob aval de Palmeira, tem formatos rápidos, efeitos sonoros dinâmicos e uma linguagem descontraída. A construção tem como base o estilo usado pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB) e já somam mais de 8 milhões de visualizações.

Leia mais

>>PT escala Sidônio para discutir sobre comunicação com militância

>>Marqueteiro de João Campos participa de encontro com Lula

>>Após entrada de Sidônio, Lula demite aliada de Janja

Um dos primeiros vídeos sob a gestão de Sidônio trata sobre os agradecimentos do presidente Lula (PT) a jovens e pais beneficiários dos programas Bolsa Família, Prouni e Fies. A gravação inclui depoimentos intercalados e emojis de coração que simulam reações do público, como nas lives do Instagram.

Já o segundo vídeo no novo formato, que acumula 2,6 milhões de visualizações, aproxima a câmera de Lula enquanto ele diz “duplicou”, faz o gesto de dois com os dedos e é acompanhado por um efeito sonoro de videogames, como Super Mario Bros.

Veja