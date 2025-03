Visitante é preso ao tentar entrar com arma escondida na Câmara

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A Polícia da Câmara dos Deputados prendeu um homem que tentou entrar no espaço com uma pistola calibre .380 escondida dentro da mochila nesta quarta-feira, 19.

A abordagem ao visitante aconteceu após ele ter passado pelo detector de metais, em seguida, ele foi conduzido à delegacia da Casa Legislativa, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi liberado horas após a prisão após pagar fiança.

Em depoimento, o homem afirmou que o objeto seria entregue a um policial de Minas Gerais que estava dentro da Casa Legislativa.

Veja

Abordagem aconteceu após a passagem do homem pelo detector de metais | Foto: Reprodução

O caso será analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de acordo com informações do g1.