Wagner defende redução de partidos e que PT tenha fusão definitiva

Enquanto alguns quadros do PT, como o presidente interino Humberto Costa, sugerem o fim da Federação Brasil da Esperança - formado com o PCdoB e PV - o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, não apenas defende, como projeta uma fusão, que unificaria em definitivo os três partidos.

“Na nossa federação, se chegar um dia que a gente amadurecer e a gente puder fundir para um partido único, seria melhor. Dentro do PT todo mundo sabe que existem tendências, mas eu não tenho uma. O PT já me basta, não tenho grupos. Eu acho mais produtivo você ter um partido que você tenha dois ou três pensamentos políticos do que ter 3, 4 ou 5 partidos”, opinou o senador em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 6.

Na avaliação do ex-governador da Bahia, o Brasil precisa urgentemente diminuir a quantidade de legendas, e as fusões e federações podem ser as ferramentas para se chegar a esse objetivo.

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE | Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

O Brasil hoje tem um mundo de partidos que fica até difícil para a população entender. Eu acho esses números totalmente fora da realidade. O pessoal cria números para ser seu patrimônio político e não para ser difusor de ideias. Na minha opinião, a gente deveria ir para um campo de 6,7 ou 8 partidos, que já era uma coisa mais que razoável Jaques Wagner - senador da República

“Vai ser maluquice”

Jaques Wagner projetou que os partidos que estão em vias de formar federações e fusões terão um grande problema para resolver sobre quem apoiar nas eleições de 2026, mas sugeriu uma solução.

“Vai ser maluquice. Vai ser um pepino que não sei como é que os partidos vão fazer. Temos Partidos que na região Sul e Sudeste o cara é mais do outro lado. No Norte e Nordeste o pessoal é mais para o lado de Lula. Federação só tem uma, a não ser que ela não se alinhe com ninguém. Se ela participa do pleito e não tem vinculação a um candidato, aí tudo bem”, afirmou.

Essa é uma grande incógnita. O MDB por exemplo, existe o lulista e tem o que não é lulista. O PSD a mesma coisa. O PP da Bahia, apesar de João Leão ter saído formalmente, os deputados estão para o lado de cá. Se o partido se alinhar pro lado de lá, eles vão ter que cair fora e se filiar a outro partido. Não é simples esse negócio. Sinceramente eu não sei como os partidos vão fazer para trabalhar essa questão Jaques Wagner - senador da República

Federação e fusão

Atualmente grandes partidos estão em negociação para formalizarem uniões mais duradouras ou até mesmo definitivas. A federação entre o União Brasil e Progressistas, está em estágio avançado, enquanto a do MDB e Republicanos, e PDT-PSB-Cidadania, ainda estão no início das negociações. Já o PSDB e Podemos se articulam para criar uma fusão e provavelmente um novo partido.

Mas qual a diferença entre federação e fusão? A resposta é simples. A federação é uma união partidária de duas ou mais legendas pelo prazo mínimo de quatro anos. A norma prevê que, para eleições proporcionais, as cadeiras serão distribuídas a partir dos votos de todos os partidos que integram a federação. Sobre eles são aplicados os quocientes eleitoral e partidário.

Já a fusão seria a junção definitiva entre partidos, que daria origem a uma nova sigla. Um exemplo é o que ocorreu em 2022, quando DEM e PSL se fundiram para criar o União Brasil.