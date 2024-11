Zé Dirceu avalia futuro político após ter penas anuladas, diz coluna

Zé Dirceu pode disputar Câmara dos Deputados em 2026 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-ministro José Dirceu (PT) estuda lançar uma candidatura a deputado federal por São Paulo em 2026. A ideia voltou a ganhar força após o petista ter suas penas na Lava Jato anuladas por Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais

>> Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato

>> Lula passa por procedimento no Hospital Sírio-Libanês

>> ‘Carlismo e bolsonarismo são a mesma coisa na Bahia’, dispara Éden

Segundo Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o empenho de Dirceu durante a campanha de Guilherme Boulos, em São Paulo, foi um movimento pensando na eleição de 26. O petista, entretanto, negou qualquer definição até o momento.

"Veremos no final de 2025", afirmou o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao anular as penas de Zé Dirceu, Gilmar Mendes apontou indícios de que o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador, teria condenado o petista a 23 anos de prisão "por interesse pessoal".

“Ante o exposto, ante a situação particular do réu, defiro o pedido da defesa para determinar a extensão da ordem de habeas corpus [...~] anulando todos os atos processuais do ex-juiz federal Sergio Moro nesses processos e em procedimentos conexos, exclusivamente em relação ao ex-ministro José Dirceu", diz trecho da decisão do ministro.