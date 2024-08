Atualização de cadastro causa tumulto em Barreiras

Grandes filas se formaram na Estação Cidadania em Barreiras desde as primeiras horas da manhã - Foto: Acervo pessoal | Divulgação

Centenas de pessoas passaram a noite em claro entre segunda e terça-feira, na esperança de conseguir uma moradia através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) em Barreiras, no oeste do estado. No entanto, a convocação feita pela Prefeitura era apenas para atualização cadastral e não há nenhuma previsão de novas contemplações pelo programa.

Ao saberem da informação, a revolta foi inevitável. Pessoas idosas, deficientes, mães com crianças de colo, algumas que se ausentaram do trabalho, ficaram indignadas ao saber que não havia nenhuma inscrição do MCMV em andamento.

Veja vídeo:

Quem informou que a espera seria em vão foi a vereadora de oposição Carmélia da Mata (PP), que esteve na Estação da Cidadania para acompanhar o processo. "Liberaram um 'card' convidando pais e mães para atualização de cadastro habitacional", indigna-se a vereadora.



| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vereadora colheu relatos de pessoas que dormiram na fila e, após checar a documentação a ser preenchida, usou o microfone para esclarecer os presentes. A subsecretária de Assistência Social e Trabalho, Maritânia Carvalho, admitiu o que chamou de 'informação equivocada' e pediu desculpas a todos. Carmélia da Mata postou um vídeo registrando a situação:



Veja também:

Prefeitura de Barreiras é suspeita de desviar verbas da educação

TCM aponta irregularidades na gestão de saúde em Barreiras





Obra abandonada



O vereador João Felipe (PCdoB) também se manifestou acerca da convocação 'equivocada'. Segundo ele, alguns vereadores distribuíram documentos com a promessa de casa própria pelo programa federal Minha Casa Minha Vida.

Ele explica que, na verdade, o que foi anunciado é a retomada da obra do Solar Barreiras, no bairro Buritis, com 500 unidades habitacionais, todas já sorteadas e com a destinação definida. A construção ficou parada por 10 anos.

“O que é que o prefeito da nossa cidade fez com o abandono desta obra? Resultado da incompetência e da falta de sensibilidade do ex-presidente, que inclusive o prefeito apoiou. O que é que o prefeito fez? Nada. Ele fechou os olhos para aquela obra abandonada,” criticou João Felipe no instagram.

O vereador do PC do B também questionou a falta de uma política habitacional no município. “Existem irmãos barreirenses que não têm sequer um banheiro em casa, que moram debaixo de lona. E eu já mostrei isso aqui, e nada foi feito pela gestão municipal,” declarou.



O que diz a prefeitura

Através da sua assessoria de comunicação, a Prefeitura de Barreiras disse estranhar a polêmica, uma vez que o 'card por si só esclarece se tratar de um recadastramento'. Segundo a assessoria, a vereadora Carmélia age 'como se a atividade, que é de rotina, fosse algo excepcional'. A comunicação da Prefeitura, inclusive, atribui à vereadora o mal entendido, apontando um vídeo postado no instagram como motivo da confusão:

A Prefeitura afirma que as 500 famílias contempladas no Solar Barreiras não têm o que temer e que as obras serão retomadas. O recadastramento, acrescenta a assessoria, pode ser feito em qualquer dia e também será realizado nas outras quatro unidades do CRAS no município.

Sobre o pedido de desculpas da subsecretária, que admitiu ter havido uma 'informação equivocada', a assessoria disse tratar-se de uma posição pessoal. Um vídeo da titular da pasta de Assistência Social e Trabalho, Gabriela Nogueira, foi enviado para comprovar que não havia nenhuma convocação para novas unidades habitacionais.