Acusação promete recorrer de pena 'baixa' de feminicida em Ipirá

A condenação de Luiz Carlos Ferreira a pena de 16 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio contra Alessandra Souza Rios, de 40 anos, na cidade de Ipirá, causou revolta na população e na família da cabelereira. Em conversa com o Portal A TARDE, o advogado Matheus Biset prometeu recorrer do veredíto que ele considera "abaixo do que se esperava".



"O juiz, que é competente e é o único responsável por aplicar a pena, aplicou 16 anos. Isso surpreendeu à todos nos júri. Isso causou uma revolta na população, porque a pena, inclusive a acusação entende isso, foi muito abaixo do que deveria ter sido aplicada diante de todas as circunstâncias do crime, de tudo que aconteceu, das provas que demonstraram a ausência de qualquer tipo de arrependimento, das consequências do crime, até para as próprias filhas que vão ficar sem a mãe o resto da vida", disse o representante da família de Alessandra.

Biset salientou que o resultado causou "uma sensação de impunidade para toda a população de ipirá" e que ele irá entrar com um pedido para rever o resultado do julgamento. "Vamos recorrer desses dois pontos para que o tribunal de justiça possa reformar. ou para anular o júri e ter um novo júri. Para que aumente a pena aplicada a réplica", continuou.

Apesar da sentença, ele deverá cumprir 15 anos e oito meses, já que o tempo em que ele estava preso será descontado. Além disso, o comportamento do condenado também influencia no período de encarceramento. "A gente sabe que, ao final, ele não fica preso 16 anos, no mínimo ele fica aí 50 % preso, segundo sendo a pena preso, em regime fechado, e aí depois tem os benefícios, as progressões de regime, mas a gente agora vai apresentar o nosso recurso e aguardar o julgamento dele no tribunal de justiça".

O caso

Após matar a ex-esposa, Luiz Carlos foi preso em flagrante pela polícia e permaneceu preso até esta terça, dia do julgamento.