Corpo de rifeiro assassinado será enterrado neste sábado

Será enterrado na manhã deste sábado, 3, no Cemitério Piedade, no bairro Sim, em Feira de Santana, o corpo do empresário e rifeiro Alan Oliveira, o “Alan Celulares”. Conhecido como o "Rei do Iphone", ele foi executado com um tiro na cabeça, por volta das 14h no interior do edifício Iguatemi Business Flat, na rua da Alfazema, local onde a vítima tinha um apartamento e um estabelecimento comercial.

Segundo as informações iniciais, Alan havia acabado de descer para buscar uma encomenda quando foi surpreendido. O crime teria sido cometido por dois homens em uma moto. A dupla aguardou até a vítima aparecer. Um dos suspeitos desceu da motocicleta e atirou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda chegou a ser acionado, mas já era tarde. Há suspeitas de que o crime tenha relação com a atividade da vítima, no entanto, a polícia ainda não confirmou a informação. Pouco antes de ser morto, Alan usou as redes sociais, onde ele acumulava cerca de 224 mil seguidores, para exibir seu treino na academia, o que dá a entender que ele havia acabado de deixar o local.

O Instagram também seria uma das ferramentas de trabalho da vítima. Lá, eram postadas com frequência as rifas que o empresário realizava, além de divulgar aparelhos celulares e exibir viagens internacionais.

As lojas do rifeiro ficarão fechadas por tempo indeterminado. As informações foram divulgadas na manhã da sexta-feira, 2, nas redes sociais da loja e da vítima. As duas unidades ficam em Salvador e Feira de Santana.