Escola Municipal Anísio Teixeira recebe certificação Lixo Zero

A Escola Municipal Anísio Teixeira, em Irecê, promove nesta terça-feira, 6, um evento para receber a certificação Lixo Zero, emitida pela Aliança Internacional Resíduo Zero (Zero Waste International Alliance), que promove soluções voltadas a substituição do uso do aterro sanitário e a incineração de resíduos.

A escola, que é a primeira da região Norte e Nordeste e a quinta do Brasil a receber a certificação, obteve o reconhecimento por desviar 96,4% do resíduo orgânico gerado diariamente por 150 alunos que realizam quatro refeições por dia, através do uso da composteira, responsável por transformar o alimento restante em adubo. O impacto sustentável das iniciativas é trabalhado de forma pedagógica para conscientizar as crianças e jovens a repensar suas formas de consumo.

O projeto promove também a conscientização de comunidades sobre a gestão de materiais orgânicos e inorgânicos. Nele se envolvem alunos, professores e residentes do bairro Lagoa Nova, localizado na zona rural da cidade.

A escola possui remanescência quilombola e está desenvolvendo formas de promover o resgate cultural e orgulho das tradições. A instituição tem o apoio do poder público local e de empresas alinhadas ao propósito de engajar as pessoas em ações de transformação ambiental e educacional, como a Galvani, empresa brasileira de produção de fertilizantes.

A Aliança Internacional Resíduo Zero foi formada em 2003, para promover alternativas positivas ao aterro e incineração e para aumentar a conscientização da comunidade sobre os benefícios sociais e econômicos. Isso é obtido quando materiais desperdiçados são considerados recursos que podem criar empregos e oportunidades de negócios.