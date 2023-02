Parlamentar pede cumprimento de Leis em defesa das mulheres

Importantes leis que foram aprovadas pela Câmara de Feira de Santana, centro norte da Bahia, que garantem direitos e proteção para a mulher, estão sendo ignoradas pelo Poder Executivo, de acordo com pronunciamento da vereadora Lu de Ronny (MDB).

A parlamentar é autora de algumas das Leis. Chateada com o que vem acontecendo no município, Lu de Ronny protestou durante a semana, em pronunciamento na Casa Legislativa, e chamou a atenção dos órgãos competentes para a importância da fiscalização do cumprimento das medidas.

Uma das leis não observadas pelos órgãos responsáveis do poder público propõe a realização de uma campanha de combate à importunação sexual no transporte público municipal.

Uma outra lei, que de acordo com a vereadora não vem sendo cumprida, é a que dispõe sobre a obrigatoriedade de que bares, restaurantes, e casas noturnas em geral adotem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco.

"É uma Lei de minha autoria. São dispositivos fundamentais para a segurança da mulher, que não estão sendo executados em Feira de Santana, por negligência do órgãos responsáveis específicos do poder público municipal", reclama Lu de Ronny, que é enfermeira e, na Câmara, tem defendido bandeiras femininas e também dos profissionais de saúde.