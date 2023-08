Brumado é obrigado a restabelecer transporte escolar gratuito

Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra o município de Brumado, centro-sul da Bahia, com o objetivo de reestabelecer o transporte escolar gratuito da rede pública.

A ação foi enviada na última terça-feira, 8, para a Vara da Infância e Juventude da Comarca local, na qual o Ministério Público pede o fornecimento de transporte compatível com os horários das aulas dos estudantes. Em caso de não cumprimento, o órgão solicita que o Município arque com multa diária no valor de R$5.000,00.



A promotoria garantiu que o Município foi acionado após serem constatadas provas que apontavam crianças e adolescentes de uma unidade de ensino sendo prejudicadas, uma vez que o transporte escolar saia 50 minutos mais cedo que o encerramento das aulas.

O MP constatou que o problema atinge ainda estudantes do Colégio Estadual de Brumado, o que acarretava em faltas nas aulas pelo motivo dos conflitos nos horários.

A reportagem procurou a Secretaria de Educação de Brumado, e não obteve resposta da solicitação.