Mulher morre após ser atropelada por veículo desgovernado em Brumado

Uma mulher de 26 anos, identificada como Daiane Silva Lima, morreu na tarde deste sábado, 27, após ser atropelada por uma caminhonete desgovernada na cidade de Brumado, no Centro-Sul da Bahia.

Segundo informações do Achei Sudoeste, o caso aconteceu no bairro São Jorge, quando o motorista perdeu a direção do veículo e atingiu a vítima, que passava por uma ponte e caiu. Daiane chegou a ser socorrida por equipes de saúde e entubada ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) também esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

Já o motorista da caminhonete, identificado como Ismael Almeida da Silva, se apresentou à Polícia Militar (PMBA) e revelou não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Correndo risco de ser linchado por moradores, o condutor do veículo foi conduzido par a Delegacia de Brumado, onde serão adotas os procedimentos cabíveis.