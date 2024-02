Feira Saúde Mais Perto chega a Ibotirama | A TARDE

A Feira Saúde Mais Perto está completando um ano neste mês janeiro. E a primeira ação de 2024 já está marcada: nos dias 26 e 27, o evento acontece na Praça Ives de Oliveira, no município de Ibotirama, no Oeste da Bahia. A Feira Saúde Mais Perto é uma iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, que leva serviços de saúde e cidadania para a população.

“Esse é um dos projetos de maior sucesso que temos e um grande orgulho para todos nós. Foram mais de 336 mil atendimentos em 2023 por toda a Bahia, levando assistência para milhares de pessoas em seus municípios. Neste ano, queremos ampliar ainda mais a Feira Saúde Mais Perto e contribuir mais para a saúde e para uma vida melhor da nossa população”, afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

No ano passado, foram realizadas 27 feiras em 22 municípios, além de três mutirões de cirurgias, com destaque também para a Feira da Mulher, a Feira da Pessoa LGBTQIA+, a Feira da Criança, a Feira do Homem e a Feira da Pessoa Idosa, todas essas na capital baiana e com grande participação da população.

A marca de 1 ano será celebrada na Feira Saúde Mais Perto de Ibotirama. “O ano de 2023 foi de muito trabalho e de muita satisfação em vermos nossa população ser atendida e sair feliz de cada feira. Nesse ano, queremos chegar a 40 feiras em toda a Bahia”, declara Edvaldo Gomes, coordenador da Feira Saúde Mais Perto.

Na cidade do Oeste baiano, são previstos oito mil atendimentos. A população terá acesso a consultas de triagem para cirurgias de catarata, encaminhamento para a cirurgia e limpeza de lentes de pessoas que já realizaram o procedimento (Yag Laser), atendimento odontológico, além de preventivo ginecológico, consulta e avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, imunização contra a Covid-19, vacinas de rotina e teste rápido para HIV, sífilis e hepatite B e C.

Outros serviços

Também será possível realizar exames de ultrassonografia, eletrocardiograma (ECG), raio-X e laboratoriais, além de triagem para cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnia inguinal, epigástrica e umbilical. Ainda haverá emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade (necessário a certidão de nascimento ou casamento original e em bom estado junto com duas fotos 3x4 recente), totalmente gratuito, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pela Feira Saúde Mais Perto, é necessário apresentar o cartão do SUS e RG. No caso de exames de ultrassonografia, ECG, raio-x e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica. Os atendimentos serão feitos de 8h às 17h.