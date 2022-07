Foragida por roubos é localizada por reconhecimento facial

Uma mulher, foragida da Justiça por roubos, foi presa, na manhã desta terça-feira, 19, após ter sido flagrada pelas câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, em Barreiras. Outras três pessoas procuradas já foram encontradas no município através da tecnologia, que está em fase de teste e ampliação no Oeste da Bahia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), a acusada passava por um dos pontos monitorados pela ferramenta, que emitiu um alerta para os profissionais do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

A mulher foi encaminhada à Delegacia Territorial (DT) de Barreiras, onde o mandado de prisão foi cumprido.

Implantado em dezembro de 2018, o Sistema de Reconhecimento Facial já auxiliou na captura de 318 pessoas com ordens de prisão emitidas pela Justiça.