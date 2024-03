Prefeito pede prioridade de vagas à população de Camaçari | A TARDE

Em mais um encontro com executivos da montadora Build Your Dreams (BYD) – uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo e a maior da China –, o prefeito Elinaldo Araújo reiterou o compromisso da Prefeitura de Camaçari em fortalecer as relações institucionais para que a fábrica possa se instalar o mais rápido possível no município e gerar emprego e renda à população. O encontro aconteceu nas novas instalações no Polo Industrial, nesta segunda-feira (18).

Durante o encontro, o gestor municipal parabenizou toda a diretoria da BYD e declarou satisfação com o que viu e ouviu dos representantes da montadora. “Nossa preocupação e esperança é com a nossa cidade. Pois com a vinda da fábrica, a questão principal para nós é a geração de emprego. Já estamos dialogando sobre o que vamos fazer para preparar a nossa população para que ocupe as 10 mil vagas que serão oferecidas”.

O chefe do Executivo municipal ainda reafirmou que, “colocamos à disposição toda a nossa estrutura e equipe técnica necessárias para manter o diálogo contínuo com a BYD, para que, quando a empresa estiver operando com toda força, possamos garantir que a mão de obra seja de Camaçari”.

Na oportunidade, o prefeito pôde conhecer um dos galpões onde serão montados os primeiros carros da marca, e visitou o terreno onde será construída uma nova estrutura com mais de 400 mil metros quadrados (m²) de área.

O conselheiro especial da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, comentou que a estimativa da corporação é que em 15 meses as obras de construção da nova estrutura estejam em estado avançado. “Estamos com grande expectativa para começar a produzir os nossos carros. Serão 150 mil veículos fabricados, entre carros híbridos plug-in e elétricos. Certamente, seremos uma das primeiras, se não a primeira, planta industrial no país a fabricar um carro elétrico nacional e um carro híbrido plug-in flex aproveitando o etanol”, completou.

Durante a visita às instalações, Baldy ainda comunicou que as obras civis, para implantação da nova fábrica, devem começar ainda esta semana, e a previsão é que gerem cerca de mil empregos diretos. “Diante da preocupação do prefeito com relação às oportunidades de emprego para os cidadãos de Camaçari, a nossa vice-presidente executiva [Stella Li] destacou, além essa etapa das obras civis, as oportunidades que serão geradas, a implantação de um polo tecnológico de produtos de carros que serão produzidos na cidade com tecnologia local”, pontuou.

Observando as plantas do projeto de implantação da estrutura da nova fábrica, o prefeito sugeriu um estudo técnico ambiental, que deve ser realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Sedur), para verificar a possibilidade de plantar mudas da árvore que deu origem ao nome da cidade, cujo nome científico é Caraipa Desinfolia. A ideia do gestor municipal foi acatada por toda a equipe da empresa, que ficou empolgada com a possibilidade de criar ações sustentáveis com a produção e o plantio da espécie no entorno das instalações.

O gestor do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Waldy Freitas, celebrou o momento como uma grande oportunidade de estreitar os relacionamentos do município com a BYD. “Essa reunião foi uma ocasião oportuna para conhecermos melhor o projeto da empresa. O que posso levar de tudo que ouvi hoje, tem a ver com esperança de um futuro comprometido em se proteger os interesses dos cidadãos de Camaçari, oferecendo treinamento e capacitação, gerando emprego, desenvolvimento e renda para a cidade”, concluiu.

Ao final do encontro, quando recebeu das mãos da vice-presidente executiva e CEO das Américas, Stella Li, uma réplica do carro modelo BYD Tan, o prefeito Elinaldo convidou os anfitriões para uma visita ao seu gabinete no Centro Administrativo, e encerrou dizendo, “esse foi um encontro muito produtivo, e tenho certeza que a relação do município com a empresa vai se fortalecer ainda mais, pois isso é importante para ambas as partes. Todos sabem da minha preocupação com relação à geração de emprego para nossos munícipes, e o que tiver ao nosso alcance faremos, que é preparar o povo daqui para ocupar os novos espaços”.

Durante o encontro, o chefe do Executivo municipal esteve acompanhado por uma comitiva formada ainda pelo deputado federal Paulo Azi; o vice-prefeito, José Tude; o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, vereador Flávio Matos; além dos secretários municipais da Sedur, Andréa Montenegro; e da Fazenda (Sefaz), Joaquim Bahia. O vereador Gilvan Souza também esteve presente.

Da BYD, ainda participou do encontro o presidente da montadora no Brasil, Tyler Li; além de técnicos e engenheiros da fábrica.

VEJA TAMBÉM:

>>>Governador prevê reestruturação do Polo Industrial de Camaçari

>>>BYD anuncia R$ 5,5 bilhões na implantação de fábrica em Camaçari

>>>BYD desenvolverá carro com tecnologia flex no 'Vale do Silício Baiano'