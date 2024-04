E. da Cunha: Justiça dá prazo para Prefeitura explicar desapropriação | A TARDE

Termina nesta quinta-feira, 28, o prazo para que a Prefeitura de Euclides da Cunha, na gestão de Luciano Pinheiro (PDT) se manifeste em relação a desapropriação do terreno do Parque Industrial, o qual custou aos cofres públicos o valor de R$ 7 milhões e quinhentos mil reais vindos de recursos da Caixa Econômica Federal por intermédio do financiamento da estatal pelo FINISA. O processo tramita na Justiça Federal desde a última segunda-feira, 25,



Sendo assim, o ex-secretário de Obras e pré candidato a Prefeito de Euclides da Cunha, Helder Macedo, o Secretário de Finanças Rafael Cardoso de Moura os servidores José Antônio Vieira Cardillo, José Diego Campos da Costa e Marcos de Oliveira Bezerra se tornaram réus após ação popular movida pelo suplente de vereador, Wilson Victor.

A ação deve gerar a imediata suspensão de repasses previstos de R$ 22 milhões, bem como a anulação do contrato de financiamento.

A reportagem procurou a Prefeitura de Euclides da Cunha, porém as ligações não foram atendidas.