Juazeiro é a cidade mais endividada da Bahia | A TARDE

Juazeiro, localizado a 507,2 km de Salvador, é a cidade mais endividada da Bahia, conforme indicou levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda, em ranking que mostrou 107 municípios com dívidas na União.



Na lista, Juazeiro lidera atrás de oito municípios baianos endividados, com R$ 133.067.343,57. Além da cidade, o documento também mostra Ilhéus (R$ 1.725.813,28), Caravelas (R$ 5.465.341,18) e Ibicaraí (R$ 1.410.903,02), entre outras.



No registro geral, Apucarana no Paraná foi o local que mais registrou dívidas no Brasil, ultrapassando o um bilhão de reais (R$ 1.036.251.646,74), seguido de Diadema em São Paulo, (R$ 749.257.937,34) e da cidade do Rio de Janeiro (R$ 533.611.364,20).

Ainda no ranking nacional, Minas Gerais levou o pódio do estado com mais municípios com dívidas, seguido de São Paulo e da Bahia. Confira a lista:

.Minas Gerais (30)

.São Paulo (27)

.Bahia (9)

.Santa Catarina (8)

.Goiás (7)

.Paraná (5)

.Mato Grosso (4)

.Mato Grosso do Sul (3)

.Maranhão (3)

.Rio de Janeiro (2)

.Espírito Santo(2)

.Paraíba (1)

.Piauí (1)

.Tocantins (1)

.Pernambuco (1)

O Sudeste (R$ 2,18 bilhões) acumula o maior montante de dívidas, seguido pelo Sul, com R$ 1,31 bilhão, do Nordeste com R$ 934,5 milhões, o Centro-Oeste aos R$ 92,8 milhões e o Norte registrando R$ 157 mil. Ao todo, a lista registrou R$ 4,5 bilhões.

