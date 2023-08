Prefeito é investigado por manter funcionário fantasma em secretaria

O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou inquérito para apurar suposta existência de funcionários fantasmas na Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania (Sedesc), no município de Simões Filho, pasta comandada pela secretária Andréia Pereira.

Esta não é a primeira denúncia envolvendo a Educação de Simões Filho, na gestão do prefeito Diógenes Tolentino, conhecido como Dinha (MDB).

Em outubro de 2021, uma denúncia que envolve a merenda escolar no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, apontou que o prefeito teria priorizado uma cooperativa com sede no município de Gandu, Sul da Bahia.



Quando se trata de Ministério Público, o segmento da infraestrutura municipal também não fica para trás, uma vez que diversos inquéritos para investigar supostas irregularidades na contratação de empreiteiras para a reforma do Mercado Municipal e da Escola Municipal Enock Pimentel, também já haviam sido instaurados.

Procurada pela reportagem, a Pasta não retornou as solicitações.