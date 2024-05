Especialista defende união entre Direito Imobiliário e Urbanístico | A TARDE

O II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade estreou nesta quinta-feira, 16, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Um dos temas abordados foi o Direito Imobiliário e Urbanístico defendido pelo advogado Vicente Cori Junior, durante palestra do terceiro painel da Sala A TARDE, espaço especial no evento.

"O direito urbanístico é o que nos dá as diretrizes, que nos dá as diretrizes necessárias para saber a melhor ocupação do solo urbano. Portanto, quando a gente está tratando desse tema, a gente tem que pensar justamente na universalidade de toda a sociedade, de toda a comunidade, de toda a empresa, de toda a cidade que ali será desenvolvida aquele empreendimento", diz.



Vicente também defendeu o apoio mútuo entre o poder publico e o poder privado para a construção de negócios imobiliários sustentáveis. "É preciso uma cidade melhor, que funcione para toda a sua comunidade. Nos planos de desenvolvimento urbano também aponta a necessidade de transformação contínua, porque a cidade de hoje não é a cidade que foi a cidade há dez anos, por isso que os planos de redores, eles, de acordo com o estatuto da cidade, eles têm que ser renovados de tempos em tempos, porque a cidade vai se transformando, a população vai aumentando, às vezes vai diminuindo e isso, o complexo jurídico tem que se adaptar a nova realidade que está imperando naquele momento", declara.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.



