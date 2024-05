"Não há política mais importante que o SUS", diz especialista | A TARDE

Thiago Campos, advogado sanitarista e vice presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado IDISA, destacou que não há política mais importante que o Sistema Único de Saúde (SUS). A declaração aconteceu durante o painel dois da Sala A TARDE, espaço especial no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece na tarde desta quinta-feira, 16.

"Não há política pública do ponto de vista formal, estruturada nesse país, mais importante do que o Sistema Único de Saúde. Sem ela, o que nós tivemos um pouco mais de 700 mil mortos na pandemia, chegaria facilmente a 2 milhões. É uma diferença entre viver e morrer. É um esforço que eu faço, que sempre toda vez que eu falo, o Sistema Único não é um sistema papo", disse, durante a palestra.

Thiago fez parte do painel “Inovação, tecnologia e saúde em prol da sustentabilidade”, mediado por Agnaluce Moreira, acompanhado dos palestrantes Renan Menicucci e Fernanda Lordello.

O advogado descreveu a importância do tripé da seguridade social no Brasil, com três ações imprescindíveis: previdência social, saúde e assistência.

"A previdência é contributiva, até depois de aposentado, a gente continua porque tem uma lógica solidária. Inclusive, é um dos objetivos da república, uma sociedade livre, justa e solidária. Então, ele é solidário. Todos nós contribuímos não para o nosso próprio bolo, mas junto com o estado, com as empresas, as pessoas contribuem para ter direito à aposentadoria e previdência no caso de faltar a partir de ter contribuído um determinado período, ela vai ter acesso aos benefícios previdenciários", destacou.

"A assistência social é para aqueles que não tem capacidade ou condições de prover qualquer coisa, são aqueles necessitados. Assistência é para dar conta de aquilo que as pessoas por qualquer que seja razão, seja por problemas estruturais da nossa sociedade, seja por problemas reais e dificuldades econômicas, não conseguem prover as suas necessidades. A saúde não exige nem que a pessoa seja vulnerável, nem contribuição, ela é gratuita. Ela tem acesso universal", completou.

