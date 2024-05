Secretária sobre políticas para vulneráveis: "É preciso escuta social" | A TARDE

A Sala A TARDE, espaço no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, recebeu a secretaria de Políticas Publicas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordello, que enfatizou a necessidade de escuta social sobre políticas para vulneráveis. O primeiro dia de debates aconteceu nesta quinta-feira, 16, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

"Em Salvador tivemos um desatre ambiental em 2015 e perdemos muitas vidas. É preciso planejamento, articulação e escuta social, porque quando começam a se aumentar os níveis de água, são as pessoas que precisam sair de casa, são elas que precisam ser deslocadas para abrigos", declara.

Nesse contexto, a secretaria destacou também praticas realizadas pela prefeitura como hortas escolares, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário (NUPDEC), Mirim e PDCE, construções de RLV de Salvador para práticas sustentáveis, com o apoio com a sociedade

"Então, esse diálogo com a comunidade é de fundamental importância quando nós estamos em crise. Salvador está localizado na Bahia de Todos os Santos, temos mais de 1,3 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco", completa.

