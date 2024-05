Grupo A TARDE terá espaço exclusivo no Congresso Brasileiro de Direito | A TARDE

Painéis, debates de alto nível e muita informação vão permear a “Sala A TARDE”, que surge como uma das grandes novidades do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, entre os dias 16 e 17 de maio, em uma realização conjunta da ACB Sustentabilidade (Núcleo da Associação Comercial da Bahia) e do Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade), com coordenação dos advogados Isabela Suarez e Georges Humbert.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

No primeiro dia do evento (16), a “Sala A TARDE” receberá a nova edição do Meeting Práticas Sustentáveis, já realizado com sucesso em 2023 e que agora ganha uma nova roupagem. Os tópicos discutidos terão temas como “Governança nos Setores Público e Privado”, “Tecnologia e Saúde em Prol da Sustentabilidade”, “Negócios Imobiliários Sustentáveis” e “ESG e Varejo: Integração nas Estratégias de Negócios”. Já no segundo dia (17), o espaço receberá o Meeting Economia do Mar, onde os temas estarão focados em “Portos”, “Amazônia Azul”, “Infraestrutura Náutica” e “Gestão Costeira”.

