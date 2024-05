II Congresso de Direito e Sustentabilidade terá tour por obras de arte | A TARDE

Um dos hotéis mais tradicionais do Brasil, o Wish Hotel da Bahia, foi o espaço escolho pelo segundo ano para sediar o Congresso de Direito e Sustentabilidade. Entre as palestras e ações presentes nesse ano, no evento organizado por George Humbert e Isabela Suarez, no dia 16, as 19h, os participantes contarão com uma apresentação mediada pela historiador e curador das obras de arte do Hotel, Rafael Dantas.

A ação cultural apresentará, através das obras de arte do acervo, as relações de sustentabilidade e as histórias da Baía de Todos os Santos e Recôncavo, destacando o desenvolvimento social da região ao longo do século XX.

Entre as obras de arte que serão analisadas destacam-se o grande painel assinado pelo artista plástico Genaro de Carvalho em 1950, tombado pelo IPAC desde os anos 1980. O mediador Rafael Dantas é professor, historiador formado pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisador na área de Cultura Material e Iconografia. Foi Assessor Especial e Coordenador do Turismo Cultural, Histórico e Religioso no Governo do Estado da Bahia.

No dia 16, depois da mesa de abertura e conferência inaugural, mais quatro outros painéis e conferencias discutirão sobre segurança energética, turismo e sustentabilidade, agronegócio, responsabilidade ambiental, direito ambiental, entre outros. No dia 17, o evento segue com mais de 20 momentos divididos em painéis e palestras.

