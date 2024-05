Sala A TARDE contará com "Meeting Práticas Sustentáveis" | A TARDE

Dezenas de convidados, entre CEOs, gestores públicos, autoridades e empresários, terão a oportunidade de assistir a grandes e atuais discussões que vão permear a “Sala A TARDE”, grande novidade do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece nos dias 16 e 17 de maio (quinta e sexta-feira), no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

No primeiro dia, o evento receberá o Meeting Práticas Sustentáveis, que será composto por uma abertura, realizada por Munir José Calaça, CEO da Urbia + Cataratas, e 04 painéis, com a participação de grandes players do segmento de ESG.

>>> Sala A Tarde em Congresso já tem programação completa; confira

O encontro inicial, que será iniciado às 14h30, vai discorrer sobre “Governança nos setores público e privado” e contará com a participação de nomes como o da advogada Roberta Carneiro, especialista em integridade e governança corporativa, a comunicadora Leana Mattei, especialista em ESG e impacto social, Diego Santana, investidor e educador financeiro e Armando Avena, escritor, jornalista economista.

Já no painel “Inovação, tecnologia e saúde em prol da sustentabilidade”, estão confirmadas as participações de: Fernanda Lordelo, atual Secretária de Política para Mulheres Infância e Juventude de Salvador, Agnaluce Moreira, gestora de saúde e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Thiago Campos, advogado especializado em Direito Sanitário e Conselheiro Estadual de Saúde da Bahia e Renan Menicucci, engenheiro e especialista em sistemas de tratamento, filtragem e reuso de água.

Para discutir sobre “Negócios imobiliários sustentáveis”, estarão reunidos: Gabriela Pereira, advogada e mentora especialista em Direito Imobiliário, Vicente Coni Jr., mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas e Roberta Broder, advogada especializada em Direito Tributário.

Por fim, o painel sobre “Sustentabilidade: temas controversos”, contará com Rita Franco, advogada e professora de Direito Ambiental e Magno Bernardo, engenheiro civil e pesquisador de energias e transição energética.