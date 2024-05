Valorização da Amazônia Azul entra em discussão na Sala A TARDE | A TARDE

Na tarde dessa sexta-feira, 17, o Wish Hotel da Bahia está recebendo o segundo dia do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Uma das atrações será a Sala A TARDE, onde ocorreu o painel “Amazônia Azul”, abordando questões de preservação e utilização do potencial econômico oriundo do litoral brasileiro.

O deputado estadual Eduardo Salles foi o mediador do terceiro painel do espaço, onde fez considerações sobre a relevância do tema. Na primeira palestra, o diretor do Worldwatch Institute (WWI) no Brasil, Eduardo Athayde discursou sobre o tema “Economia do mar na capital da Amazônia Azul”, destacando a força da Baía de Todos os Santos.

Com o tema “Aspectos legislativos econômicos e tributários da Amazônia Azul”, a advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Hadassah Santana, palestrou sobre o funcionamento do setor portuário nacional e discutiu sobre a atuação legislativa e jurídica sobre políticas públicas para controle dos portos. além de salientar a necessidade de uma regulação tributária.

Encerrando o painel, o Vice-Almirante Antônio Carlos Cambra, na palestra “Plano Espacial Marítimo”, salientou a atuação da Marinha do Brasil e apresentou caminhos e oportunidades para valorização da Amazônia Azul, com destaque para a atividade portuária comercial e a produção de energia em campos náuticos.

