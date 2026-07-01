2 de Julho: Tenda Lilás leva rede de proteção à mulher ao Pelourinho

Siga o A TARDE no Google

A capital baiana recebe, no dia 2 de julho, a Tenda Lilás Mulher, uma iniciativa estratégica do Ministério das Mulheres que percorre o país com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência de gênero.

O evento será realizado na Praça da Sé, em frente ao Museu da Energia (Neoenergia Coelba), das 7h às 16h. A ação é fruto de uma articulação entre o Governo Federal, a Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM), a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acolhimento e prevenção

Não Passe Pano. Proteja. Denuncie. Ligue 180 - Foto: Ascom SPM

Com o slogan "Não Passe Pano. Proteja. Denuncie. Ligue 180", a Tenda Lilás atua como um ponto de referência para mulheres que buscam informação, acolhimento e orientação jurídica ou psicológica.

Segundo Camilla Batista, secretária das Mulheres do Estado da Bahia, o principal objetivo é aproximar o poder público da população. "Queremos que as mulheres conheçam os canais de denúncia, como o Ligue 180, e entendam que existe uma rede de proteção estruturada para casos de importunação sexual, assédio e violência doméstica", afirma.

O que esperar da programação?

A estrutura montada no Pelourinho oferecerá um ambiente de escuta qualificada e participação social. A agenda inclui:

Orientações jurídicas : informações detalhadas sobre os direitos das mulheres e as leis de proteção vigentes.

: informações detalhadas sobre os direitos das mulheres e as leis de proteção vigentes. Serviços da rede de enfrentamento : divulgação dos fluxos de atendimento em Salvador para vítimas de violência.

: divulgação dos fluxos de atendimento em Salvador para vítimas de violência. Educação e mobilização : rodas de conversa e atividades culturais voltadas à conscientização sobre a igualdade de gênero.

: rodas de conversa e atividades culturais voltadas à conscientização sobre a igualdade de gênero. Encaminhamentos : atendimento humanizado para direcionamento aos serviços especializados da capital.

Como denunciar violência contra a mulher?

A violência de gênero pode ser denunciada de forma anônima e gratuita. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, sendo o principal canal de atendimento e orientação para mulheres em todo o território nacional.

A Tenda Lilás Mulher faz parte de um cronograma nacional que percorrerá todas as regiões do Brasil em 2026, com apoio da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU Migrações).

A iniciativa reafirma a importância da atuação integrada entre instituições públicas, movimentos sociais e sociedade civil para garantir um ambiente mais seguro para todas.