SALVADOR
SALVADOR

33 bairros de Salvador ficaram sem ônibus por conta da violência

73 ocorrências já foram registradas nos primeiros oito meses do ano

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/10/2025 - 11:33 h
33 bairros já tiveram ônibus suspensos em 2025
A circulação do transporte público já foi interrompida em 33 bairros de Salvador somente no período de janeiro a agosto de 2025, a causa dessas suspensões é uma só, a violência .

Nos oito primeiros meses do ano, foram registradas 73 ocorrências, quase o dobro do mesmo período no ano de 2024, quando foram registradas 38 suspensões temporárias. Os dados são da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Bairros suspensos

Os bairros que foram mais afetados pelas suspensões dos ônibus foram:

  • Tancredo Neves, com 7 suspensões;
  • Engenho Velho, 6 suspensões;
  • Mussurunga, 5 suspensões;
  • Vale das Pedrinhas, 5 suspensões;
  • Vila Verde, 5 suspensões.

Além disso, a lista continua com mais 27 bairros com 4 suspensões ou menos.

4 Suspensões

Engomadeira

3 Suspensões

Fazenda Coutos, Arenoso, Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Cajazeiras XI.

2 Suspensões

Águas Claras, Vila Verde, Jd. Santo Inácio, Mata Escura.

Uma suspensão

Cassange, São Cristóvão, Granjas Rurais Pres. Vargas, Sussuarana, Bairro da Paz, Cajazeiras VIII, Alto de Coutos, Morada da Lagoa, Areia Branca, Rio Sena, Coração de Maria, Fazenda Grande I, Calabetão, Bom Juá, Faz. Grande IV, Bosque das Bromélias, São Marcos, Pirajá.

