Loja de departamento abre mais de 300 vagas de emprego em Salvador
Contratações temporárias são para cargos de operador de loja e logístico, fiscal, assistente e motorista
Por Victoria Isabel
A Lojas Americanas anunciou a abertura de 300 vagas de emprego para suas unidades na Bahia e outras 80 oportunidades para o Centro de Distribuição de Salvador. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da empresa.
As contratações são temporárias e têm como objetivo reforçar as equipes durante o último trimestre do ano, período em que há aumento no volume de vendas no varejo.
Nas lojas, as vagas são para o cargo de operador de loja. Já no Centro de Distribuição, há oportunidades para operador logístico, fiscal, assistente e motorista.
Para o cargo de operador de loja, tanto nas posições temporárias quanto efetivas, não é exigida experiência anterior, o que amplia as chances de ingresso no mercado de trabalho.
Vagas temporárias
Operador de loja
- Requisitos: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.
- Candidatura: Página de carreiras da Americanas.
- Locais: vagas distribuídas nas 1500 lojas, em todos os estados brasileiros.
Centro de distribuição
(Operador Logístico I e II, Fiscal, Assistente E Motorista)
- Requisitos: Ensino médio completo é exigido para todos os cargos. Experiência prévia é necessária apenas para as funções de Operador Logístico II - que deve possuir habilitação para operar empilhadeira-e Motorista, com CNH nas categorias C, D ou E.
- Candidatura e Locais: A candidatura é imediata - basta acessar a página de inscrição e conferir as oportunidades disponíveis, que estão listadas de forma unificada, sem separação por cidade.
Seleção e benefícios
O processo seletivo será realizado em duas etapas: online, para as inscrições, e presencial, para as entrevistas. Após a contratação, os profissionais temporários participarão de um programa de integração e treinamentos conduzido por equipes especializadas. Os contratados receberão:
- salário compatível com o mercado
- vale-refeição ou refeição no local
- vale-transporte
- seguro de vida
- acesso à plataforma de educação corporativa
Aqueles que forem efetivados terão ainda direito a plano de saúde, plano odontológico e descontos exclusivos em compras nas lojas da rede.
