Loja de departamento abre mais de 300 vagas de emprego em Salvador

Lojas Americanas - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A Lojas Americanas anunciou a abertura de 300 vagas de emprego para suas unidades na Bahia e outras 80 oportunidades para o Centro de Distribuição de Salvador. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da empresa.

As contratações são temporárias e têm como objetivo reforçar as equipes durante o último trimestre do ano, período em que há aumento no volume de vendas no varejo.

Nas lojas, as vagas são para o cargo de operador de loja. Já no Centro de Distribuição, há oportunidades para operador logístico, fiscal, assistente e motorista.

Para o cargo de operador de loja, tanto nas posições temporárias quanto efetivas, não é exigida experiência anterior, o que amplia as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Vagas temporárias

Operador de loja

Requisitos: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.

Candidatura: Página de carreiras da Americanas.

Locais: vagas distribuídas nas 1500 lojas, em todos os estados brasileiros.

Centro de distribuição

(Operador Logístico I e II, Fiscal, Assistente E Motorista)

Requisitos: Ensino médio completo é exigido para todos os cargos. Experiência prévia é necessária apenas para as funções de Operador Logístico II - que deve possuir habilitação para operar empilhadeira-e Motorista, com CNH nas categorias C, D ou E.

Candidatura e Locais: A candidatura é imediata - basta acessar a página de inscrição e conferir as oportunidades disponíveis, que estão listadas de forma unificada, sem separação por cidade.

Seleção e benefícios

O processo seletivo será realizado em duas etapas: online, para as inscrições, e presencial, para as entrevistas. Após a contratação, os profissionais temporários participarão de um programa de integração e treinamentos conduzido por equipes especializadas. Os contratados receberão:

salário compatível com o mercado

vale-refeição ou refeição no local

vale-transporte

seguro de vida

acesso à plataforma de educação corporativa

Aqueles que forem efetivados terão ainda direito a plano de saúde, plano odontológico e descontos exclusivos em compras nas lojas da rede.