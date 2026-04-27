A obra de R$ 6 milhões que vai mudar a dinâmica em bairro de Salvador

Requalificação da nova praça do Imbuí deve ficar pronta entre setembro e outubro deste ano - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma obra de R$ 5,8 milhões a ser executada em uma área de 21,9 mil m² e que tem como promessa mudar a mobilidade em um dos bairros mais movimentados de Salvador, o Imbuí.

O anúncio das intervenções do novo parque linear do bairro ocorreu na última sexta-feira, 24, e vai aproveitar a maior parte do terreno onde, há mais de 15 anos, a gestão municipal havia entregue uma requalificação que transformou aquela área, onde havia um canal a céu aberto cortando a Rua das Araras e a Avenida Jorge Amado.

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O único trecho que não será afetado com as obras será onde já existem os badalados bares e quiosques da região. As intervenções serão iniciadas, de acordo com a plana urbanística da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), à qual o portal A TARDE teve acesso, na altura das ruas das Gaivotas e Jayme Sapolnik.

Na primeira parte, até o retorno da Rua das Araras para a Avenida Jorge Amado, serão construídas duas pequenas praças de alimentação, com quiosques para lanche, além de mesas e bancos com e sem encosto.

Pista de skate será um dos equipamentos que passará por reforma no Novo Imbuí | Foto: Reprodução/Google Street View

Haverá ainda um pequeno parque infantil com ciclovia, mini quadra poliesportiva e paraciclo. Ademais, como a região costuma receber diversas feiras públicas, um espaço destinado para esse fim também está contemplado no projeto.

Por último, haverá a restauração do monumento em homenagem ao escritor baiano Jorge Amado, que batiza a principal via da região.

Reformas

Já na segunda parte da praça, entre a Rua das Araras e o acesso à Avenida Jorge Amado, sentido orla, outras mudanças estão previstas de acordo com o projeto da Prefeitura.

A pista de skate existente no local será reformulada, assim como as quadras de basquete e de areia existentes. A quadra de futsal terá sua estrutura recuperada e vai contar com a instalação de grama sintética.

Com relação a novas construções, estão previstos um pet park, mais uma praça de alimentação, área para piquenique e instalação de vestiários e sanitários.

Planta urbanística do novo Imbuí | Foto: Reprodução/FMLF

Sustentabilidade

As intervenções do equipamento, chamado de Novo Imbuí, serão realizadas pela Secretaria de Manutenção (Seman) — o projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

"Por que um parque linear? Porque vai ter preservação ambiental; todas as árvores vão ser mantidas e vamos plantar novas”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), durante a assinatura da ordem de serviço para a execução das obras, na última sexta-feira, 24. Segundo ele, a nova intervenção no Imbuí pode ser comparada à requalificação realizada pela atual gestão na Nova Centenário.

Prefeito Bruno Reis acompanha início das obras do Novo Imbuí | Foto: Igor Santos/Secom PMS

De acordo com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, a obra trará benefícios para um dos bairros mais populosos da capital baiana.

“A grande área verde que tem no bairro é essa, em cima de um canal, por isso inclusive a gente só pode ter árvores nas laterais. É uma área que será muito bem aproveitada com esse equipamento, oferecendo opções de lazer para toda a comunidade”, afirmou.