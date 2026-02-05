POLÊMICA
Academia de Salvador causa polêmica ao proibir ‘vulgaridade’
O estabelecimento fez um post nas redes sociais com a nova regra
Por Franciely Gomes
Uma academia de Salvador deu o que falar nas redes sociais após implementar uma regra inusitada. O perfil do estabelecimento fez um post no Instagram e afirmou que é proibido vulgaridade no espaço, principalmente com o uso de roupas muito curtas.
A academia em questão é a CBX Fitness, que fica localizada no bairro Caminho de Areia. “Atenção Salvador: na CBX tem regra, sem vulgaridade”, escreveu o perfil na legenda da publicação.
A imagem acabou viralizando e recebeu uma série de comentários dos clientes e internautas, que alegaram que o post possuía um cunho machista, já que era direcionado às vestimentas das mulheres.
“Postagem de quem não sabe ganhar dinheiro e vai falir em breve”, escreveu um. “A academia querendo ditar o que é vulgar kkkkkkkkkkk vamos ver se isso serve para homens também”, afirmou outro.
Resposta da academia
Ciente da repercussão do caso, a academia emitiu uma nota oficial e informou que a regra não é restrita exclusivamente para as mulheres, mas sim para todos as pessoas que frequentam o espaço.
“A gente leu com atenção os comentários — inclusive os críticos. A regra aqui não é sobre corpo, gênero ou tamanho de roupa. É sobre comportamento e respeito dentro do espaço coletivo. A CBX é lugar de treino, saúde, foco e convivência”, escreveram.
“Se algo gera constrangimento, pressão ou clima ruim, a gente cuida. Obrigado a quem trouxe o ponto com respeito. Escutar também faz parte do nosso compromisso”, completou a nota.
