Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Academia de Salvador causa polêmica ao proibir ‘vulgaridade’

O estabelecimento fez um post nas redes sociais com a nova regra

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/02/2026 - 17:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O estabelecimento se manifestou sobre o tema
O estabelecimento se manifestou sobre o tema -

Uma academia de Salvador deu o que falar nas redes sociais após implementar uma regra inusitada. O perfil do estabelecimento fez um post no Instagram e afirmou que é proibido vulgaridade no espaço, principalmente com o uso de roupas muito curtas.

A academia em questão é a CBX Fitness, que fica localizada no bairro Caminho de Areia. “Atenção Salvador: na CBX tem regra, sem vulgaridade”, escreveu o perfil na legenda da publicação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Treine aqui, sinta-se em casa! (@cbx.fitness)

A imagem acabou viralizando e recebeu uma série de comentários dos clientes e internautas, que alegaram que o post possuía um cunho machista, já que era direcionado às vestimentas das mulheres.

“Postagem de quem não sabe ganhar dinheiro e vai falir em breve”, escreveu um. “A academia querendo ditar o que é vulgar kkkkkkkkkkk vamos ver se isso serve para homens também”, afirmou outro.

Leia Também:

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD
Do Natal ao Carnaval: a ambulante que faz do 'corre' sua maior alegria
Salvador terá operação especial de transporte no Furdunço e Fuzuê

Resposta da academia

Ciente da repercussão do caso, a academia emitiu uma nota oficial e informou que a regra não é restrita exclusivamente para as mulheres, mas sim para todos as pessoas que frequentam o espaço.

“A gente leu com atenção os comentários — inclusive os críticos. A regra aqui não é sobre corpo, gênero ou tamanho de roupa. É sobre comportamento e respeito dentro do espaço coletivo. A CBX é lugar de treino, saúde, foco e convivência”, escreveram.

“Se algo gera constrangimento, pressão ou clima ruim, a gente cuida. Obrigado a quem trouxe o ponto com respeito. Escutar também faz parte do nosso compromisso”, completou a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

academia CBX

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O estabelecimento se manifestou sobre o tema
Play

Vídeo: caminhão perde o controle e bate em canteiro de obras do VLT

O estabelecimento se manifestou sobre o tema
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

O estabelecimento se manifestou sobre o tema
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

O estabelecimento se manifestou sobre o tema
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

x